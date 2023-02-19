وزارة الداخلية: ضبط متهم بارتكاب ثلاث جرائم قتل في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 February, 2023

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط متهم بارتكاب ثلاث جرائم قتل ووقائع جنائية أخرى في العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن أعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس تمكن من إلقاء القبض على مجرم مطلوب لدى عدة مراكز شرطة لاتهامه بارتكاب واقعة قتل بتاريخ 16أكتوبر 2020 والتي حصلت بدائرة اختصاص مركز شرطة الفرناج.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه بالاستدلال مع المقبوض عليه أفاد بارتكاب واقعة القتل بعيار ناري نوع كلاش كوف ودهسه بمركبته الخاصة عقب مشاجر وقعت بين الجاني والمجني عليه بمنطقة صلاح الدين.

واعترف المتهم أيضا بارتكاب واقعة قتل بتاريخ 19 يونيو 2016 بدائرة اختصاص مركز شرطة طريق المطار وكذلك واقعة قتل ارتكبها بتاريخ 4 ديسمبر2016 بدائرة اختصاص مركز شرطة طريق المطار.

واعترف المتهم أيضا بارتكاب واقعة خطف وسرقة بالإكراه بتاريخ 7ديسمبر 2016 بدائرة اختصاص مركز شرطة ابوسليم كما اعترف المتهم بالشروع في القتل بتاريخ 22أبريل2016 بدائرة اختصاص مركز شرطة ابوسليم وكذلك ارتكاب واقعة خطف بتاريخ 10مايو2016 والتي حصلت بدائرة اختصاص مركز شرطة ابوسليم بالإضافة إلى ثلاث وقائع إطلاق نار على مواطنين.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن أعضاء مكتب البحث الجنائي تمكنوا في وقت سابق من ضبط أحد الأشخاص المتهمين في هذه الجرائم رفقة المقبوض عليه، والذي اعترف بأن المتهم هو من قام بقتل المجني عليه ودهسه بمركبته بمنطقة صلاح الدين ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حياله.