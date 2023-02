ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي أن مشكلة نقص أسطوانات الطهو تكمن في ضعف الخدمة المقدمة من شركة البريقة للمواطنين، وأن الأزمة تتكرر بين الفينة والأخرى من دون وجود ضوابط أو حلول لها.

البوعيشي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن مراكز التوزيع توجد بها كميات قليلة من أسطوانات الغاز، بينما تنتعش تجارة السوق الموازية في الطرقات على مدار اليوم بسعر مبالغ فيه.

ولفت إلى أن السبب يعود إلى سوء الإدارة وغياب الجهات الرقابية عن الأسواق وبسبب المشكلة الحالية، وصل سعر استبدال أسطوانة الغاز في السوق الموازية إلى 30 دينارًا، بينما لا يتعدى استبدالها عبر مستودعات الدولة 3 دنانير للأسطوانة الواحدة.

Shares

The post البوعيشي: مشكلة نقص أسطوانات الطهو تكمن في ضعف الخدمة المقدمة من شركة البريقة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية