زيدان: كل النتائج التي كنا نريد تحقيقها في “ثورة فبراير” لم تتحقق بل كانت أكثر ظلمًا على الدولة قبل المواطن

أكد الباحث بالشأن السياسي فرج زيدان ذهاب الأمور في البلاد إلى التعقيد عوضًا عن الحلحلة؛ إذ لم يتم الوصول بعد إلى أهداف الـ17 من فبراير عام 2011.

زيدان أوضح بالقول في تصريح خاص لقناة ليبيا الحدث “من وجهة نظري الثورة تعرف بالتغيير الذي يفضي لنتائج تغاير ولا تؤدي لذات النتائج، وبعد فبراير صحيح كانت هناك نوايا حميدة والناس خرجت متعطشين للحرية وبناء دولة المؤسسات ونحن كنا من بين هؤلاء، ولكن كل النتائج التي كنا نريد تحقيقها لم تتحقق بل كانت أكثر ظلمًا ووطئا على الدولة قبل المواطن”.

وتابع زيدان قائلًا: “من يقول إن من أهداف فبراير إقامة نظام ديمقراطي، هل وصلنا لهذا؟ وإلغاء الفساد هل وصلنا له؟ الأمور تذهب تجاه التعقيد لا الحلحلة، من هم موجودون في سدة الحكم ذهبوا بالدولة، ونلاحظ أن كثيرًا من هؤلاء لم يعيشوا في نظام القذافي وعاشوا في دول تنعم بالديموقراطية والمؤسسات ومحاربة الفساد، ولكن عندما جاؤوا لليبيا عاثوا خرابًا فيها، صحيح أن التركة لعبت دورًا كبيرًا في هذه المسألة”.

وقال زيدان: “نلاحظ أن النتائج أسوأ الآن الدولة الليبية محتلة جزء من أراضيها، وهذا يجب أن نقر فيه وعهد القذافي لم يكن هناك احتلال، صحيح أنه أدخل ليبيا في مغامرات بسبب توجهاته المجنونة، ولكن الآن ميليشيات تسيطر على طرابلس، ما يبحث عنه الليبيون الآن الذهاب لعهد جديد بعيدًا عن انحيازيات سبتمبر أو فبراير بل عهد يشمل الجميع دون إقصاء إلا من تورطت يديه بالفساد والدماء”.

وأضاف زيدان بالقول: “مسألة الأشخاص الذين قاموا بتشكيل ميليشيات مسألة الركون إلى العوز نقطة مهمة، ولكنها لا تبرر أن تشكل ميليشيا وتحول لأداة بيد تركيا، مثلًا هناك أشخاص من فبراير نصبوا أشخاص من النظام السابق وأوصلوهم للسلطة ومن الذي دعم مصطفى عبد الجليل؟ ألم يكونوا أشخاص من فبراير وبعضهم أسموا أنفسهم بالثوار؟”.

وتابع زيدان استفهاماته قائلًا: “ومن الذين دعموا الدبيبة الآن وقووه بشكل كبير يرون أن الدبيبة شخص من النظام السابق وأنه فاسد والنظام السابق أقصاه، ولكنهم يصرون على اتخاذه كواجهة يعرفون تفاصيل الدبيبة أكثر منا، مبدأ النفعية الشخصية لدى الكثيرين هو المعيار الآن والبوصلة سواء بالنسبة للكثير من أنصار النظام السابق أو فبراير أي إن المبادئ ضاعت”.

وقال زيدان: “المواطن البسيط الآن يرى أن فبراير أدت لزيادة من المعاناة وتهديد وحدة الدولة الليبية، ونحن لم يعد بإمكاننا إقناع المواطن؛ لذلك أقصر الطرق وصولًا هو أن نعترف بأن سبتمبر فشلت في بناء المؤسسات والإنسان وفبراير أدت لحقبة عدمية بالكامل ونحتاج كل المخلصين أن يلتقوا على الطاولة المستديرة لإنقاذ بلدهم والذهاب بها تجاه عهد جديد يقوم على تحقيق الأهداف التي خرج من أجلها الليبيون في 17 فبراير ولم تتحقق للآن”.

وواصل زيدان عرض طروحاته قائلًا: “يجب أن تسبق مسألة المصالحة الوطنية بأن يكون هناك دولة وتنتهي معوقات استعادة الدولة، ما يعيق مسألة المصالحة الوطنية أليس المسلحون الذين بيدهم التشكيلات المسلحة ويرفضون مسألة بناء الدولة؟ وسيرفضون مسألة الانتخابات وغيرها من المبادئ التي تؤدي لبناء الدولة ومسألة المصالحة لن تحقق شيئًا إذا ما انتهى السلاح الذي هو خارج جهات الدولة، وإن لم يكن لدينا جيش قوي وأجهزة أمنية قوية وموحدة وينتهي الانقسام السياسي”.

وبين زيدان أن كل الدول أصبحت تتفق ديبلوماسيًا على مسألة الاستقرار ومساعدة الليبيين في مسألة الانتخابات، إلا أن السلوكيات أو الأفعال أو الممارسة تؤدي لخلاف ذلك، فما يتم رؤيته من أمر واقع بالنسبة إلى مصر وتركيا هو صراع فهذه مسألة معروفة على حد تعبيره.

وشدد زيدان على غياب مفهوم اليقين عند ارتباط الأمر بالحديث عن مسألة الذهاب تجاه الانتخابات، رغم وجود زخم دولي بالخصوص بقيادة الولايات المتحدة، داعيًا الليبيين إلى خلق رؤية وفهم وإدراك سياسي لاستغلال هذا التدافع الخارجي المتوافر الآن لمصلحتهم.