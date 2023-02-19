نصية: نخشى أن تنحسر رؤية «جيل فبراير» عن الدولة في نطاق المعسكر ونقطة التفتيش

أكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن التجريف الذي يتعرض له هذا الجيل قد يكون من الصعب تطويق آثاره، مشيرا إلى أن ما نخشاه اليوم هو أن يغيب مفهوم الدولة والوطن عند هؤلاء الشباب.

وقال نصية، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “نخشى أن تنحصر رؤية جيل فبراير وفهمهم لهذا المعنى الكبير في نطاق المعسكر؛ ونقطة التفتيش، أو الحقل النفطي الذي يضطلعون بحمايته مقابل حصولهم على راتب كبير، ومع ما تعج به تقارير الأجهزة الرقابية كل سنة، ووسائل الإعلام والأحاديث داخل أسرهم، بات الحديث عن الفساد هو السائد، علماً بأن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022، الذي تُصدره منظمة الشفافية الدولية، أكد أن ليبيا لا تزال في قائمة الدول العشر الأكثر فساداً بالعالم”.

وأضاف “على الرغم من أن الذكور كانوا الطرف الأكثر تضرراً؛ بسبب إرغام بعضهم على حمل السلاح مع صغر سنهم، والزج بهم في الحروب وتعرضهم للإصابة أو الإعاقة، فإن الفتيات واجهن أيضاً مشكلة عدم الاستقرار والانفلات الأمني، وبالتالي حُرمن من فرص العمل”.