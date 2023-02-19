فتح باب تسجيل الناخبين في أربع بلديات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 February, 2023

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية فتح باب تسجيل الناخبين في بلديات زوارة، درج، برقن، إجدابيا.

وبين المكتب الإعلامي للجنة المركزية للانتخابات المحلية أن تسجيل الناخبين يتم تقنيا وذلك بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني # رقم المركز الانتخابي وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون رقم الهاتف مربوط بالرقم الوطني.

ودعت اللجنة المركزية المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي والمسجلين في السابق إلى ضرورة إعادة تسجيل أنفسهم كناخبين عبر المنظومة المستحدثة حاليا.