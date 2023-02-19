إرسال احتياجات طبيبة وغذائية إلى المرج

العنوان-طرابلس

تواصل حكومة الوحدة الوطنية إرسال قوافل من الاحتياجات الطبية والغذائية والملابس من طرابلس إلى مدينة المرج، تحسبا لتأثير تبعات الهزات الأرضية التي شهدتها المدينة.

وتحمل الشاحنات معدات ومواد طبية وغذائية وألبسة وأغطية ومستلزمات إيوائية، كما أن القافلة محملة بتجهيزات طبية تامة وفريق مشكل من مركز طب الطوارئ والدعم، وجهاز تطوير الخدمات العلاجية، وجهاز الإسعاف والطوارئ، وجهاز الإمداد الطبي.

وكان قد أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الأسبوع الماضي قرارا يقضي بإنشاء غرفة طوارئ ببلدية المرج.

وتعرضت بلدية المرج الفترة الماضية إلى هزات أرضية متعددة شعر بها سكان المدينة.