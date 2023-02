قزيط: قبول التعديل الدستوري الـ 13 في جلسة مجلس الدولة ليس مضمونًا

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقاسم قزيط أن البند الرئيسي لجلسة مجلس الدولة المقرّر عقدها اليوم الأحد هو بحث التعديل الدستوري الـ13 المُحال من مجلس النواب.

قزيط وفي تصريحات خاصة لمنصة”فواصل”، أوضح أن الجلسة ستناقش أيضًا أولوية استكمال مراحل وأطوار المناصب السيادية.

وقال قزيط: “أدفع باتجاه الموافقة على التعديل الدستوري الـ13، لكن قبوله في الجلسة ليس مضمونًا وسيكون تحديًا حقيقيًّا”.

