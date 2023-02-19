الأناضول: جهود كبيرة بذلها فريق إنقاذ ليبي لمساعدة المتضريين من الزلزال

نشر القسم الإخباري الإنجليزي في وكالة أنباء “الأناضول” التركية تقريرًا ميدانيًا عن جهود متطوعي الإنقاذ القادمين من العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن رئيس فريق المتطوعين العاملين على إغاثة ومد يد العون للمتضررين من الزلزال الضارب لتركيا مؤخرًا بشير بالعيد وملامح الفخر على وجهه رغم الظروف العصيبة قوله: “لقد ساعدنا في إنقاذ 7 أشخاص على الأقل”.

ووفقًا للتقرير، قاد بالعيد فريقًا مؤلفًا من 105 من عناصر البحث والإنقاذ والطواقم الطبية وصل إلى تركيا بعد يوم واحد فقط من الزلزال الكارثي الضارب لـ11 ولاية والمودي بحياة أكثر من 38 ألف شخص، في وقت قال فيه بالعيد في مدينة أضنة قبيل العودة إلى ليبيا: “نحن مع الشعب التركي في ساعة المعاناة هذه”.

وتابع بالعيد قائلًا: “هذه مهمة إنسانية لصالح أشقائنا الأتراك ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والرحمة الموتى”. في وقت أشار فيه التقرير إلى تقسيم الفريق إلى 3 مجاميع فور وصوله إلى تركيا لتنتشر في أنطاكيا وهاتاي، مع انضمام الفيلق الطبي العسكري الليبي المعالج لعديد المصابين.

وقال عضو الفريق علي رحومة: “إن الليبيين يدركون لكل الطرق التي ساعدت بها تركيا بلادهم على مر السنين ونحن هنا من أجل العمل الإنساني، نحن آسفون للغاية لهذا الموقف وانظر لهذه الصور لي لزياراتي المستمرة للبلاد ومن بينها الأخيرة لمنتجع أولوداغ الشهير للتزلج، بارك الله في أهل بلادكم”.

وتابع رحومة قائلًا: “أعمل في خدمات الإنقاذ في العاصمة طرابلس ولم أكن على اتصال بأسرتي خلال اليومين الأولين في تركيا، عندما نتحدث يسألونني في الغالب عن الوضع هنا وأقول لهم بالضبط ما يحدث”. في وقت بين فيه التقرير عمل الفريق على مدار الساعة وطوال اليوم.

وأضاف التقرير أن هذا الفريق قام بعمليات البحث والمساعدات الطبية منذ الفجر وحتى منتصف الليل تقريبًا، واستحوذ مثله والآلاف الأخرى من الفرق الأجنبية الهارعة إلى تركيا على الحب والاهتمام اللذين أبداهما الشعب التركي، ناقلًا عن رحومة قوله: “السكان يجلبون لنا الشاي والحساء والقهوة والأرز وأشياء أخرى”.

واختتم رحومه بالقول: “كما قدموا لنا خيمة وساعدونا أثناء عمليات الإنقاذ فلقد جعلنا الشعب التركي نشعر حقا بالترحيب بنا”.