القبض على مجرم خطير قام بارتكاب 3 وقائع قـتـل ومطلوب في عدة جرائم جنائية أخرى

تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس من القاء القبض على مجرم خطير مطلوب لدى عدة مراكز شرطة لإرتكابه واقعة قتل بتاريخ 16-10-2020 والتي حصلت بدائرة اختصاص مركز شرطة الفرناج.

وبالإستدلال مع المقبوض عليه أفاد بأنه قام بارتكاب واقعة القتل باطلاق النار على المجني عليه بواسطة سلاح ناري نوع كلاش كوف ودهسه بمركبته الخاصة عقب مشاجرة وقعت بينهما بمنطقة صلاح الدين ؛ كما اعترف أيضاً بارتكابه لعدة وقائع جنائية أخرى وهي:

▪️واقعة قتل ارتكبها بتاريخ 19-6-2016 بدائرة اختصاص مركز شرطة طريق المطار.

▪️واقعة قتل ارتكبها بتاريخ 4-12-2016 بدائرة اختصاص مركز شرطة طريق المطار.

▪️واقعة خطف والسرقة بالإكراه والتي حصلت بتاريخ 7-12-2016 بدائرة اختصاص مركز شرطة ابوسليم.

▪️واقعة الشروع في القتل والتي حصلت بتاريخ 22-4-2016 بدائرة اختصاص مركز شرطة ابوسليم.

▪️واقعة خطف بتاريخ 10-5-2016 والتي حصلت بدائرة اختصاص مركز شرطة ابوسليم.

▪️بالإضافة إلى ثلاث وقائع اطلاق نار على مواطنين.

جدير بالذكر بأنه بتاريخ سابق تمكن أعضاء المكتب من ضبط أحد الأشخاص المتهمين في هذه الجرائم رفقة المقبوض عليه ، والذي اعترف بأن المتهم هو من قام بقتل المجني عليه ودهسه بمركبته بمنطقة صلاح الدين ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حياله.