المصراتي: حلف الناتو قام بدوره ودمر ليبيا ولم يلتفت لإعادة الإعمار

قالت الكاتبة الليبية هالة المصراتي إن تدخل حلف الناتو في العام 2011، قام بدوره ودمر ليبيا، ولكنه لم يلتفت لإعادة الإعمار كونه لا يتدخل في دولة من أجل التعمير.

المصراتي وفي حديثها لوكالة “سبوتنيك”، أوضحت أن الحكومات لم تقدم أي حلول جذرية للأزمة، تضمن العودة للمهجرين، وأن الحديث الذي يطرح دائما عن المصالحة يرتبط بالدائرة العليا، وأنه على المستوى الشعبي لا توجد خلافات كبيرة.

ولفتت المصراتي إلى أن أعداد المهجرين قسرًا تراجعت خلال السنوات الأخيرة، لكنهم بقوا غرباء في مدنهم، خاصة مع تعاظم الأعباء التي تفاقمت عليهم طوال السنوات الماضية.