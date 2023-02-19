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غوتيرش يلتقي اللافي ويعبر عن تطلعاته إلى عملية سياسية تفضي إلى الانتخابات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-أديس أبابا

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، تطلعه لاضطلاع المجلس بدوره في عملية سياسية شاملة تبنى على الملكية الوطنية وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وعقد لقاء غوتيريش واللافي، أمس السبت، على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي 36 المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على جهود المجلس الرئاسي في قيادة ملف المصالحة الوطنية، وفق بيان صادر عن المجلس.

وكان قد أكد غوتيريش في كلمته خلال اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، الحاجة الملحة للإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي في ليبيا، متحدثا عن آلية بديلة للوصول إلى القاعدة الدستورية والانتخابات.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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