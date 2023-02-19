القبض على شخص في حالة سكر قام بسرقة إحدى الشركات في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاحد عن القاء الاجهزة الأمنية القبض على شخص في حالة سكر قام بسرقة معدات من موقع لإحدى الشركات بمنطقة تيكة.

وبحسب المعلومات وفقًا لمديرية الأمن، عُقب ورود معلومات لقسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن أحد الأشخاص على متن مركبة آلية نوع داو لانوس اللون أبيض يقوم بسرقة معدات من إحدى الشركات بمنطقة تيكة حيث أصدر السيد رئيس القسم العقيد أشرف الشلطامي تعليماته بسرعة إنتقال أعضاء التحريات وضبط الشخص سالف الذكر .

وتم إنطلاق أعضاء التحريات إلى منطقة تيكة وعند وصولهم تم مشاهدة الشخص المطلوب وعلى الفور تم ضبطه في حالة سُكر ظاهر وبتفتيش المركبة إحترازيا تم العثور بحوزته على معدات منها آلة قص وإلة لحام وبعض الأشياء الاخري وتم الإنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه حين عودته لرشده تبين أنه يُدعى أ.ش.د من موالد 1989 وإعترف بالسرقة وحيازة المخدرات وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة العامة