البحث الجنائي صبراتة: استعادة مركبة صيانة مسروقة تابعة للشركة العامة للكهرباء

استعادت دوريات وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي في مديرية أمن صبراتة مركبة صيانة تابعة للشركة العامة للكهرباء تم سرقتها باستخدام قوة السلاح.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة المنتهية، أكد تلقي بلاغ من غرفة السيطرة في مديرية الأمن مفاده سرقة المركبة في إطار دائرة مركز شرطة العلالقة.

ووفقًا للبيان، تم العثور على المركبة المسروقة في جنوب مدينة صبراتة وإعادتها لجهة العائدية واستمرار البحث والتحري مستمر لضبط المتهمين في واقعة السرقة.