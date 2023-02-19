تونس تدعو الليبيين إلى التوحد حول مشروع وطني يعيد الأمن والاستقرار لبلادهم

دعت تونس الليبيين إلى التوحد حول مشروع وطني جامع يعيد الأمن والاستقرار إلى بلادهم، معربة عن ارتياحها لما أُنجز من خطوات باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.

وقال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسي نبيل عمار، خلال تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا: “موقف بلادي ثابت من الأزمة في ليبيا الداعي إلى حل ليبي – ليبي، وذلك ضمن حوار شامل يضم كافة الأطراف الليبية”.

وأضاف “هذا الحوار يأتي على أساس إعلاء مصلحة ليبيا فوق كافة الاعتبارات وبعيدا عن التدخلات الخارجية”.