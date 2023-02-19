إحباط محاولة سرقة أسلاك كهربائية تخص برج اتصالات

أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الاحد عن إحباط محاولة سرق أسلاك كهربائية تخص برج الاتصالات بشركة ليبيانا للهاتف النقال بمنطقة مزدة “الشقيقة” .

بعد ورود إشارة هاتفية من أحد موظفين شركة ليبيانا لفرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية الأصابعة مفادها حدوث فصل للكهرباء على البرج الخاص بتغطية ليبيانا في منطقة الشقيقة.

وعلى الفور تم تكليف دورية من فرع الإدارة للتوجه للمكان، وفور الوصول لوحظ بوجود مركبة لم يتم تحديد نوعها ، قامت بالفرار في اتجاه الجنوب الشرقي بمنطقة ابو غرة ، وعند الكشف على البرج تبين أن بعض الاسلاك الخاصة بالبرج مقطوعة ومحاولة سرقتها .

وبالكشف على نطاق واسع من المكان لوحظ ايضاً بفصل خط 11 ك.ف الذي يغذي بعض الاحياء السكنية للمنطقة والبرج الخاص بشركة ليبيانا ؛ وتم ابلاغ فرق الصيانة ودائرة توزيع مزدة لصيانة الخط.

وقامت الدوريات التابعة الفرع جولة تفتيشية في المنطقة الصحراوية لتمشيط المكان وتفقد الخط فالمنطقة الصحراوية والمحطات التشغيل من مزدة إلى محطة القضامة، بالتنسيق مع دوريات آمن مزدة وجهاز مكافحة الارهاب.