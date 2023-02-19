استعادة مركبة مسروقة بقوة السلاح تابعة للشركة العامة للكهرباء

أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن دوريات وحدة التحري والقبض من استعادة مركبة صيانة تابعة للشركة العامة للكهرباء بصبراتة .

وبحسب المعلومات وفقًا للداخلية، بعد تلقي بلاغ من غرفة السيطرة بمديرية أمن صبراتة مفاده سرقة مركبة صيانة تابعة للشركة العامة للكهرباء بقوة السلاح بدائرة مركز شرطة العلالقة مساء السبت.

على الفور توجهت دوريات وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بالمديرية إلى جنوب المدينة مكان وجهت المركبة عقب سرقتها حسب الإفادة بشأنها ؛ ومن خلال البحث عن المركبة تم العثور عليها والعودة بها للقسم.

واتخذت الاجراءات القانونية حيالها واخطرت المركز المختص؛ هذا ولازال البحث والتحري مستمر لضبط المتهمين في واقعة السرقة.