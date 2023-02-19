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السايح يثني على جهود المجتمع الدولي الداعمة للمفوضية والهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع القائم بالأعمال بسفارة جمهورية إندونيسيا لدى ليبيا، ديدي أحمد رفاعي جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا

ومن جهته أكد “رفاعي” دعم حكومته للمسار الديمقراطي في ليبيا، مشيداً بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

من جهته أثنى السايح “على جهود المجتمع الدولي الداعمة للمفوضية والهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية تحقق تطلعات الليبيين والليبيات في دولة ديمقراطية مستقرة.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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