المنفي يطالب بقاعدة دستورية عادلة للجميع

ألتقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، مع أعضاء شبكة «تواصل الأحزاب»، الذين بحث معهم تحريك حالة الركود السياسي التي تعيشها ليبيا.

ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فأن المنفي طالب بضرورة وضع قاعدة دستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين، كما استعرض اللقاء رؤية المجلس بشأن ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات.

فيما أكد أعضاء شبكة «تواصل الأحزاب» ضرورة أن تكون هناك مواعيد محددة للانتخابات، وأن تكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية.

يشار إلى أن شبكة «تواصل الأحزاب»، تتكون من أحزاب «الجبهة الوطنية، العدالة والبناء، تجمع تكنوقراط ليبيا، التغيير، ليبيا النماء، العمل الوطني».