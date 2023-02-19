أبو عبيدة الزاوي ينفي صلته بالاخوان والاحزاب ويوضح سبب عودته الى ليبيا

كشف رئيس غرفة ثوار ليبيا، شعبان هدية المعروف بـ”الشيخ أبو عبيدة الزاوي”، عن سبب عودته الى ليبيا .

وقال أبو عبيدة الزاوي خلال مؤتمر إئتلاف المنطقة الغربية للمصالحة الوطنية: رج”عت إلى ليبيا، لأن أهلنا في الزاوية يرون أنني جزء من الحل، لاسيما في المشكلة الموجودة في مدينتنا والمنطقة الغربية”.

أبرز تصريحات أبو عبيدة الزاوي خلال مؤتمر إئتلاف المنطقة الغربية للمصالحة الوطنية:

ــ لم أتقاضى أي شيء من الدولة حتى الآن، وأتحدى أي إنسان أن يقول إنني قتلت شخص أو أخذت مال شخص، أو أظهرت للناس ما ليس في.

ــ الأموال كانت تحت أيدينا في غرفة عمليات ثوار ليبيا، ولم نتقاضى منها أي شيء.

ــ لم انتسب يومًا لأي حزب سواء إسلامي أو غير إسلامي، بل أنا مواطن ليبي عادي مهتم بالجانب الشرعي فقط.

ــ لم أنخرط يومًا في جماعات إسلامية سواء مقاتلة أو إخوان، وأنا غير مقتنع بهذه الجماعات أصلاً.

ــ يجب أن نكون أمة واحدة، والعدالة الانتقالية لا تنفي الصفح بين الناس، ومشروعنا قائم على هذا المبدأ.

ــ بإمكاننا إنهاء أي تدخل أو دعم خارجي لأي جهة، إذا تكاتفنا مع بعضنا البعض.

ــ لو نظرنا في مسائل الخلاف الحالية، سنجد أنها كلها قريبة جدًا ويمكن إنهائها بسهولة.

ــ علينا التخلص من الظواهر المتمثلة في الجماعات المسلحة في مشروعنا للمصالحة، الذي يركز على العوامل العملية لإصلاح البلاد من الداخل.

ــ أرضية البلاد هشة وعند محاولة القيام بأي مشروع سيفشل، فينبغي أن نبني أساسًا قويًا حتى نتمكن من بناء مشروع مصالحة قوية.

ــ مشروع المصالحة قائم على استهداف الكل، ونقدم الصورة الحقيقية لها، لا مجرد شكل لاغتنام موقف سياسي كما يسعى البعض.

ــ نريد مصالحة حقيقية بين الناس وبين المجتمع لنغير من الوضع الذي نحن عليه.