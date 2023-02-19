ابن شقيق بوعجيلة: تم رفض سفرنا جميعا إلى أمريكا باستثناء زوجة عمي

أكد عبدالمنعم المريمي، ابن شقيق بوعجيلة مسعود، أنه تم رفض سفرهم جميعا إلى أمريكا ما عدا زوجته، مشيرا إلى أنه حصل على موافقة مبدئية ثم تم رفضه.

وقال المريمي، في تصريحات صحفية: “لدينا الآن مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالسفر للولايات المتحدة لمتابعة قضية عمي، فزوجة عمي مسنة وتُعاني من أمراض فطلبوا منا محرم يُسافر معها لتستطيع السفر وتتمكن من رؤيته، حيث إن الموضوع أكبر منا وتأخرنا كثيرًا في إحضار محامي لجلسات الاستماع وكان من المفترض أن تتولاه الدولة”.

وأضاف “نتحرك في اتجاهات أكبر منا كعائلة وأوصلنا هذا لعمي، والبرلمان كلف فريق بالتحري عن هذا الفريق القانوني وحكومة المنطقة الشرقية تتولي ترتيب الدفعة الأولى من الأتعاب”.

وتابع “حكومة الدبيبة لا تتواصل معنا ولا تساعدنا بعد أن قامت بتسليم عمي ولم تُكلف حتى موظف في السفارة بالسؤال عنه أو زيارته، وهذه القضية أصبحت قضية كل الليبيين وفريق المحامين سيتولى عمله قريبًا”.