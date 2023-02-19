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غوتيريش يعرب عن تطلعه لقيام الرئاسي بدوره في عملية سياسية شاملة تفضي إلى الانتخابات

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي ” 36″ المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية، أديس ابابا.

غوتيريش أثنى بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على جهود المجلس الرئاسي في قيادة ملف المصالحة الوطنية، معربًا عن تطلعه لقيام المجلس بدوره في عملية سياسية شاملة تقوم على الملكية الوطنية وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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صحيفة المرصد الليبية

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