رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع أعضاء شبكة تواصل الأحزاب تطورات الأوضاع السياسية في البلاد

طرابلس 19 فبراير 2023 (وال) – بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد، مع أعضاء شبكة تواصل الأحزاب المتكونة من عدة أحزاب، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس أن المنفي استعرض خلال لقائه أحزاب (الجبهة الوطنية، العدالة والبناء، تجمع تكنوقراط ليبيا، التغيير، ليبيا النماء)، العمل الوطني رؤية المجلس بشأن ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي، للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات.

وأكد أعضاء شبكة تواصل الأحزاب على ضرورة أن يكون هناك مواعيد محددة للانتخابات، وأن يكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستوري.

وشدد رئيس المجلس خلال اللقاء، على ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين . (وال _ طرابلس)

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