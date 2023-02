“الأولوية لصلاحيات الرئيس”.. عقيلة صالح يصف التعديل الدستوري الـ13

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنهم أولوا الأهمية لصلاحيات الرئيس في التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن أزمة مزدوجي الجنسية للمترشحين إلى الرئاسة أشعلت خلافات سياسية بشأن الانتخابات، وفق قوله.

وأكد صالح أن السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد هي مجلس النواب، مضيفا أن مهمة المجلس الأعلى للدولة هي تقديم استشارات لمجلس النواب الذي يعتبر صاحب اتخاذ القرار، بحسب وصفه.

وحول الوثيقة الدستورية، قال صالح في مقابلة مع تلفزيون الشرق، إن الأجزاء الخاصة منها بتنظيم عملية الانتخابات يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها، طبق قوله.

وهاجم صالح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بقوله إنه يرفض أن تدار الانتخابات من طرفه، مضيفا أن الانتخابات هي “الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا”، بحسب وصفه.

وأضاف صالح أن التدخلات الخارجية أحدثت خلافا داخليا ما ساهم في عرقلة الانتخابات، مشددا على أن سيادة الدول تكون دون تدخلات خارجية، وفق قوله.

وتوقع صالح قرب انتهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، داعيا الجميع إلى التعاون في الخروج من الأزمة السياسية، طبق قوله.

المصدر: تلفزيون الشرق

