ليبيا.. القبض على مجرم شديد الخطورة ارتكب 4 جرائم قتل بطرابلس

قالت مديرية أمن طرابلس، إن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على مجرم خطير ارتكب أربع وقائع قتل وعدة وقائع جنائية أخرى.

وأضافت المديرية، في بيان لها، أن المتهم مطلوب لدى عدة مراكز شرطة لارتكابه جريمة قتل في 16 أكتوبر 2020 بدائرة اختصاص مركز شرطة الفرناج.

واعترف المتهم بإطلاق النار على المجني عليه بسلاح ناري “كلاشينكوف” ودهسه بمركبته الخاصة عقب مشاجر وقعت بينهما في منطقة صلاح الدين.

ووفقا للبيان، فإن المتهم أقر أيضا بارتكاب ثلاث جرائم أخرى في العام 2016، علاوة على واقعة خطف والسرقة بالإكراه، وشروع في قتل، وخطف، وثلاث وقائع إطلاق نار على مواطنين.

يشار إلى أن أعضاء المكتب تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص المتهمين في هذه الجرائم رفقة المقبوض عليه، والذي اعترف بأن المتهم هو من قام بقتل المجني عليه ودهسه بمركبته في منطقة صلاح الدين، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.