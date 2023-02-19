القطراني: سنشرع في إنشاء مستشفيات ميدانية وصيانة مستشفى العزل بالمرج

قال نائب رئيس الحكومة على القطراني خلال زيارته لمدينة المرج أن الحكومة اجتمعت في المدينة للوقوف على آخر التطورات عن كثب وتفعيل لجنة الطوارئ المشكلة وذلك بعد الأحداث الأخيرة وحدوث هزات أرضية في مدينة المرج.

واكد القطراني، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” على توفير المتطلبات السريعة دون تأخير وتوفير الادوية والأجهزة الطبية كما تم منح الإذن لصيانة مستشفى العزل وانشاء مستشفيات ميدانية بسعة أربعمائة سرير وتوفير سيارات الإسعاف بشكل سريع.

وأكد القطراني ان الحكومة منحت الاذن لصيانة محطة بوترابة لتوفير مياه الشرب لأهل المرج وتم تجهيز العقود لتنفيذ الصيانة.