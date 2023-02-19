السايح: سنحقق تطلعات الليبيين في دولة ديمقراطية مستقرة

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات . عماد السايح اليوم الأحد 19 فبراير2023م، القائم بالأعمال بسفارة جمهورية إندونيسيا لدى ليبيا، ديدي أحمد رفاعي، بحضور عضو مجلس المفوضية ابوبكر مرده، وذلك بديوان المجلس.

الزيارة التي تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، استعرضت جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، بحسب بيان المفوضية.

ومن جهته أكد “رفاعي” دعم حكومته للمسار الديمقراطي في ليبيا، مشيداً بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

ومن جهته أثنى د. السايح على جهود المجتمع الدولي الداعمة للمفوضية والهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية تحقق تطلعات الليبيين والليبيات في دولة ديمقراطية مستقرة.