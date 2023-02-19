المستشار صالح: التدخل الخارجي سبب عدم الاستقرار السياسي في ليبيا

العنوان-طبرق

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن الوثيقة الدستورية الخاصة بتنظيم عملية الانتخابات يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها، معتبرا أن التدخل الخارجي هو سبب عدم الاستقرار السياسي في ليبيا.

وأكد المستشار صالح في مقابلة مع “الشرق” أن مجلس النواب هو صاحب سلطة اتخاذ القرار.

ولفت المستشار صالح إلى أن مجلس النواب أصدر قانون الاستفتاء على الدستور، بينما المفوضية لم تُجر بعد الاستفتاء على الإعلان الدستوري.

ورفض صالح أن تُدار العملية الانتخابية من قبل الدبيبة، مشددا على أن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا.

ويوم الخميس الماضي، اقترح عقيلة صالح تشكيل لجنة من 45 عضوا، تتولى مهمة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي، مجددا التأكيد على أن اختصاص مجلس النواب في إعداد وإصدار التشريعات والقوانين باعتباره الجهة المنتخبة والمُعترف بها دوليا.