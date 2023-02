اوحيدة: موعد إجراء الانتخابات لن يتجاوز العام الجاري سواء بتفاهم مجلسي النواب والدولة أو بطريقة أخرى

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن واقعية تحديد موعد الانتخابات قبل نوفمبر المقبل يتوقف على تعاون مجلس الدولة مع ما قدمه مجلس النواب من التعديل الدستوري الثالث عشر والتعاطي مع فكرة تشكيل لجنة لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تشرف على الانتخابات بالتعاون المجتمع الدولي.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أوضح أنه يُمكن إجراء الانتخابات قبل نوفمبر المقبل في حال تعاون مجلس الدولة في إنجاز ملف المناصب السيادية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى أنه في حال استمر مجلس الدولة في خلق عراقيل أمام استكمال كافة الاستحقاقات؛ قد يخرج الأمر من المجلسين؛ بخلق مسارات وخيارات أخرى.

اوحيدة رأى أنه في كل الأحوال موعد إجراء الانتخابات لن يتجاوز العام الجاري؛ سواء بتفاهم مجلسي النواب والدولة؛ أو عن طريق مسارات أخرى نحو إجراء الانتخابات.

