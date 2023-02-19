أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء شبكة تواصل الأحزاب المكونة من أحزاب الجبهة الوطنية، والعدالة والبناء، وتجمع تكنوقراط ليبيا، والتغيير، وليبيا النماء، والعمل الوطني.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فقد استعرض اللقاء رؤية المجلس لحالة الجمود السياسي وكيفية الوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات.

من جانبهم، شدد أعضاء شبكة تواصل الأحزاب على ضرورة أن يكون هناك مواعيد محددة للانتخابات، إلى جانب وجود بدائل أخرى في حال استمرار تأخر صدور القاعدة الدستورية.

المصدر: المجلس الرئاسي

The post خلال لقائه ممثلي الأحزاب.. “المنفي” يؤكد على ضرورة عدم إقصاء أي شخص بعينه في القاعدة الدستورية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار