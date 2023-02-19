رئيس المجلس الرئاسي الليبي يطالب بقاعدة دستورية عادلة “لا تقصي أحد”

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن المنفي التقى اليوم الأحد، بأعضاء شبكة تواصل الأحزاب.

واستعرض اللقاء رؤية المجلس بشأن ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات.

وأكد أعضاء شبكة تواصل الأحزاب، على ضرورة أن تكون هناك مواعيد محددة للانتخابات، وأن تكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية.

وتتكون شبكة تواصل الأحزاب من أحزاب الجبهة الوطنية، العدالة والبناء، تجمع تكنوقراط ليبيا، التغيير، ليبيا النماء، العمل الوطني، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.