أبو عبيدة الزاوي: لم أنتسب لأي حزب أو جماعة في حياتي ولم أقتل أو أُرهب أحداً

الوطن| رصد

قال شعبان هدية المعروف بأبو عبيدة الزاوي، أحد مؤسسي “الجماعة الليبية المقاتلة الإرهابية”، إنه لم ينتسب في حياته لأي جماعة من الجماعات ولا لأي حزب من الأحزاب، سواء الإسلامية أم غيرها، مشيراً إلى أنه مهتم بالجوانب الشرعية، وغير مقتنع بالجماعات.

وأكد خلال مؤتمر صحفي لإئتلاف المنطقة الغربية للمصالحة الوطنية، أن المصالحة ليست شبحاً، مشيراً إلى أنه عاد لليبيا لأنها وطنه، ولأن أهالي الزاوية طالبوه بذلك مراراً.

وأضاف “أنا لم أقتل أحداً ولم آخذ مالاً لأحد ولم أُرهب أحداً، وسعيت لمساعدة الناس طوال الوقت، وإذا أخطأت في شيء، أطلب منه الصفح، ومن له حق لدي فليأخذه”، معتبراً أن تلك كلها شائعات وترّهات.