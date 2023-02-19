عقيلة: الثورة في ليبيا كانت شعبية بلا تخطيط للمستقبل أو أهداف محددة

أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن الثورة في ليبيا كانت شعبية، دون تخطيط للمستقبل، ولم يكن لها أهداف محددة، ولم يكن معروف أي قيادة لها.

وقال عقيلة في تصريحات تلفزيونية: “حصلت خلافات بعد الثورة بسبب التدخلات الخارجية، ما تسبب في إطالة أمد المرحلة الانتقالية، حيث وقع انقلاب على الشرعية بعد انتخاب مجلس النواب، وبعض الدول كالت بمكيالين، بدلاً من أن يكون السلطة التشريعية الشرعية الوحيدة”.

وأضاف “حدثت أزمات كبيرة بسبب عدم تعاون المؤتمر الوطني، وعدم رضاه بتسليم السلطة بحجة أن المجلس انعقد في طبرق، وكأنها مدينة خارج ليبيا”.