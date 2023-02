عائلة المريمي: وجهت لأبوعجيلة 3 تهم من المحكمة الأمريكية.. ونجمع التبرعات لدفع مليون دولار لمكتب المحاماة

ليبيا – قال عبد المنعم المريمي الناطق باسم عائلة أبوعجيلة مسعود المريمي إنه تحدث مع عمه بمكالمة فيديو الخميس الماضي؛ من سجنه في فرجينيا.

عبد المنعم وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أكد أن حالة عمه النفسية والصحية متدهورة؛ وأخبرهم أنه عانى المدة الماضية من أزمة صحية نُقل على أساسها إلى المصحة.

وأضاف: “تم توجيه ثلاث تهم من قبل المحكمة الفيدرالية إلى عمي بوعجيلة؛ وقد نفى التهم الموجهة إليه وتم تحديد موعد جلسة الاستماع القادمة بتاريخ 23 فبراير الحالي”.

عبد المنعم ختم: “ما زلنا نعمل على جمع التبرعات لدفع مليون دولار لمكتب المحاماة حتى يتولى الفريق مهمة الدفاع عنه”.

