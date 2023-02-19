رئيس مجلس النواب يُتابع سيّر عمل هيئة الأوقاف مع رئيسها 

القبة 19 فبراير 2023 (وال)- التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح صباح اليوم الأحد، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ عمر سعد عبد الله الحداد، لبحث سيّر عمل الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

هذا وثمن رئيس الهيئة الأستاذ عمر سعد عبد الله الحداد، خلال اللقاء عقد بمقر إقامته بمدينة القبة، الجهود المبذولة من قبل المستشار عقيلة صالح لدعم عمل الهيئة بشكلٍ عام، والمسابقات القرآنية بشكل خاص. (وال) إ م

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