محمود عبدالعزيز: بعض الإعلاميين لا يُخلصون إلا للدولار واليورو

قال عضو المجلس الانتقالي السابق محمود عبد العزيز، أن ثورة فبراير جعلت للإعلاميين صوت مسموع، ومنهم من يُقابل سفراء، ولديه نية للترشح للرئاسة ويخرج وينتقد .

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات تليفزيونية قائلًا :”أن بعض الإعلاميين لم يحصلوا على مستوى تعليمي ولا يعرفوا ينطقون اللغة العربية، ويتحدثون عن فبراير أنها نكبة ويمدحون القائد، ولا يُخلصون إلا للدولار واليورو”.

وتابع عضو المجلس الانتقالي السابق، قائلًا :”لم نستوعب حتى الآن الاختلاف بطريقة طبيعية، بل نتعمد شيطنة الآخر وقتله معنويًا”.

ودافع عبد العزيز، عن الشيخ الصادق الغرياني قائلًا بأنه أحد ثوار فبراير، وأن مجموعة كبيرة من أعداء الثورة يسّبُونه، وقال :”لست في مستوى الشيخ الصادق حتى أقُيّمه أو انتقده، فمستواي أقل كثيرًا من تقييمه” .