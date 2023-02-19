ليبيا الان

المنفي: يجب أن تكون القاعدة الدستورية غير مفصلة لإقصاء أشخاص 

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، أعضاء شبكة تواصل الأحزاب والمكون من 6 أحزاب؛ لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأوضح حساب المجلس الرئاسي، في بيان، أن اللقاء  “استعرض رؤية المجلس بشأن ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات”.

وتابع البيان،  أن أعضاء شبكة تواصل الأحزاب أكدوا “على ضرورة أن يكون هناك مواعيد محددة للانتخابات، وأن يكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية”.

ومن جانبه شدد المنفي خلال اللقاء، على ضرورة أن “تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين”.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة تواصل الأحزاب مكونة من 6 أحزاب وهم: “الجبهة الوطنية، العدالة والبناء، تجمع تكنوقراط ليبيا، التغيير، ليبيا النماء، العمل الوطني”.

الوسوم

المنفي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك