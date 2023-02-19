المنفي: يجب أن تكون القاعدة الدستورية غير مفصلة لإقصاء أشخاص 

استقبل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، أعضاء شبكة تواصل الأحزاب والمكون من 6 أحزاب؛ لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأوضح حساب المجلس الرئاسي، في بيان، أن اللقاء “استعرض رؤية المجلس بشأن ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات”.

وتابع البيان، أن أعضاء شبكة تواصل الأحزاب أكدوا “على ضرورة أن يكون هناك مواعيد محددة للانتخابات، وأن يكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية”.

ومن جانبه شدد المنفي خلال اللقاء، على ضرورة أن “تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين”.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة تواصل الأحزاب مكونة من 6 أحزاب وهم: “الجبهة الوطنية، العدالة والبناء، تجمع تكنوقراط ليبيا، التغيير، ليبيا النماء، العمل الوطني”.