معمر الضاوي يرد على أنباء دعوة حمو بيكا و عمر كمال لإحياء حفل ورشفانة

نفى معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 ” التابعة للدفاع، اليوم الاحد ماتردد عن استضافة مطربا المهرجانات المصريان عمر كمال و حمو بيكا لإحياء حفل بورشفانة يوم 25 فبراير الجاري .

ونشر معمر الضاوي، منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا : “هذا الخبر متداول في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي واقول لكم انا معمر الضاوي من المستحيل ومن سابع المستحيلات اني نصرف درهم واحد على هذه التفاهات “.

وأضاف آمر الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع حكومة الوحدة الوطنية، :”مدينتي واهلها اولآ من هذه التفاهات”.