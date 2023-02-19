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معمر الضاوي يرد على أنباء دعوة حمو بيكا و عمر كمال لإحياء حفل ورشفانة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نفى معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 ” التابعة للدفاع، اليوم الاحد ماتردد عن استضافة مطربا المهرجانات المصريان عمر كمال و حمو بيكا لإحياء حفل بورشفانة يوم 25 فبراير الجاري .

ونشر معمر الضاوي، منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا : “هذا الخبر متداول في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي واقول لكم انا معمر الضاوي من المستحيل ومن سابع المستحيلات اني نصرف درهم واحد على هذه التفاهات “.

وأضاف آمر الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع حكومة الوحدة الوطنية، :”مدينتي واهلها اولآ من هذه التفاهات”.

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