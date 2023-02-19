التكبالي: الولايات المتحدة لن تسعى لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن “التسريبات التي خرجت من أمريكا بتخطي السلطة التشريعية، مُجرد وسيلة لحث المجلسين على التوافق، وسرعة إخراج القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات”.

وقال التكبالي في تصريح صحفي، إن “اجتماعات المتأسلمين مجرد أوهام لن تطغى على رغبة الشعب في انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وأردف أن “الخطة الأمريكية مُجرد تسريبات لن ترتقي لأي شيء، وسببها الرئيسي ضعف السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد”.

وأكمل التكبالي، أنه لا يعتقد أن “هذه الخطة سيتم تطبيقها، على الأقل في المستقبل القريب، ولكن إذا تعثر الأمر أكثر من ذلك، قد يتم فرضها علينا فيما بعد”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة لن تسعى لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا، في الوقت الراهن”.

وتابع؛ أن “الإعلان الدستوري يقول إن هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية، ولا يمكن تكسير القانون من أجل هذا أو ذاك”.

وختم موضحًا أنه “لا نزال تتقاذفنا الأمواج، حتى نتوحد جميعًا، وإلا فإننا جميعًا نسير نحو مستقبل مجهول”.