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الاتحاد الأوروبي: سلمنا معدات طبية عالية الجودة إلى حرس الحدود الليبي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

سلمت ناتالينا شيا، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للقطاع الأمني ​​والحدود المدنية في ليبيا، اليوم الأحد، معدات طبية وإسعافات أولية عالية الجودة إلى حرس الحدود الليبي، وفقا لبيان البعثة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت البعثة، في بيانها، أن تسليم المعدات الطبية يأتي لاستكمال تدريب المدربين الذي قدمته البعثة لتعزيز القدرة التشغيلية لحرس الحدود في السياقات الصعبة.

كما ناقشت رئيس البعثة، في لقاء مع قادة حرس الحدود، آفاق التعاون المشترك في المستقبل في مجال أمن ومراقبة الحدود، وفقا لبيان البعثة الأوروبية.

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الاتحاد الأوروبي تسليم حرس الحدود الليبي عالية الجودة معدات طبية

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صحيفة الساعة 24

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