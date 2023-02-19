الحكومة تناقش مُقترح إنشاء إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية

‏اِلتقى وَزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة اليوم الأحد رَئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

وَتمَّ خِلال اللقاء مُناقشة الأوضاع الأمنية، وَاِستعراض أخر المُستجدات الأمنية، وَالخُطة الأمنية المعدّة مِن قبل الوَزارة لحفظ أمن المُواطنين بِالبلاد.

كمَا تمَّ مُناقشة مُقترح إنشاء إدارة مُكافحة الجرائم الإلكترونية وَتحديد مهامها وَاِختصاصاتها، وَماهي الاِحتياجات اللازمة وَالضرورية للبدء فِي مُباشرة الإدارة مهامها وَأعمالها وفقًا للقَانُون رقم 5 لسنة 2022م الصَّادر عَن مجلس النواب.