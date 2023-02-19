عقب الهزات الأرضية في المرج.. وزارة الصحة تبحث الاحتياجات الصحية اللازمة للمدينة 

بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل مع مديري مستشفيات المرج وتاكنس وبنغازي، الاحتياجات اللازمة لمدينة المرج لمواجهة أي طارئ وذلك بمقر الوزارة.

وناقش المجتمعون آلية التنسيق مع المستشفيات والمراكز الصحية للمناطق المجاورة لمدينة المرج وتوفير الأدوية وسيارات إسعاف، بحضور رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ وعدد من مديري الخدمات الصحية بالمناطق المجاورة للمرج.

واكد وزير الصحة أنه تم التنسيق مع مركز بنغازي الطبي لتجهيز عدد 100 سرير و17غرفة عناية وتأهب الأطقم الطبيبة، مضيفاً أن الوزارة قامت بتجهيز مستشفيات ميدانية بسعة 400 سرير موزعة على مداخل مدينة المرج.