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رصد هزة أرضية بقوة 4.1 درجات في السعودية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية من خلال الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، عن رصدها هزة أرضية جنوب شرق المملكة في تمام الساعة 7:55 من صباح اليوم الأحد، بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر وبعمق 16 كم.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل – في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم – أن هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بنحو 240 كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان .

وأشار الى أنه وبناء على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فإن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة”.

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