السعيطي يناقش مع باتيلي سبل التغلب على الانسداد السياسي في ليبيا

التقى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التواصل السياسي، فتح الله السعيطي، اليوم الأحد، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، بالعاصمة التونسية

وناقش السعيطي، مع المبعوث الأممي، الانسداد السياسي وسبل التغلب عليه والذهاب إلى انتخابات حرة نزيهة تحقق رغبة أغلب الليبيين .

ومن جانبه أثنى السعيطي، على جهود البعثة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسه في البلاد.

كما أتفق الجانبان، على استمرار اللقاءات بينهما وتبادل الآراء حتى تصل الدولة الليبية إلى الانتخابات المرجوة.