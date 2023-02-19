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«الرئاسي»: اللافي أكد لـ«آبي أحمد» حرصه على تعزيز الشراكة مع إثيوبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد رئيس وزراء إثيوبيا “أبي أحمد” على هامش انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي.

وأثنى اللافي، على جهود آبي أحمد، في تحقيق السلام بإثيوبيا وعلى عمق العلاقات المشتركة، وحرص ليبيا على تعزيز التعاون والشراكة مع إثيوبيا في عديد المجالات، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.

ولفت البيان، إلى أنه تم الاتقاق على تفعيل اللجنة المشتركة الليبية الإثيوبية، والتباحث في سبل عودة السفارة الإثيوبية للعمل في طرابلس.

من جهته، عبر أبي أحمد، استعداد بلاده لدعم ليبيا في إنجاح مشروع المصالحة، ومعالجة حالة الانسداد السياسي.

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صحيفة الساعة 24

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