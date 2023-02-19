تنويه هام من مديرية أمن طرابلس لسائقي هذه المركبات

أعلن مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، اليوم الاحد بقفل الطريق السريع أمام سائقي الشاحنات ابتداء من يوم الغد الاثنين من الساعة السابعة صباحا الى ساعة الخامسة مساءا ماعدا يوم الجمعة يمنع المرور من الخامسة مساء حتى العاشرة ليلا .

وأستثنى الاعلان، شاحنات نقل الوقود، وشركة الاشغال العامة، والخدمات العامة، وشركة المياه والصرف الصحي .

وأفاد رئيس مكتب شؤون المرور اللواء عبدالعال وادي ” ان الشاحنات الثقيلة تشكل جزءا من المركبات الالية التي تستعمل الطريق العام وتتميز هذه بكبر وزنها وحجمها بالإضافة لبطأ حركتها و ما تسببه من اخطار محتملة.

وأشار الى أن الشاحنات الثقيلة احد أسباب حالة الاكتظاظ المروري وما يسبب وجودها من ازدحام داخل العاصمة ناهيك عن ان الحوادث التي تكون معها و بسببها حوادث مميتة و نظرا لهذا و لغيره من الأسباب .