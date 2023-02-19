المنفي يشدد على ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي للوصول إلى الاتخابات

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شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات.

وأكد المنفي خلال لقائه، أعضاء شبكة تواصل الأحزاب أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين.

ودعا أعضاء شبكة تواصل الأحزاب إلى ضرورة أن يكون هناك مواعيد محددة للانتخابات، وأن يكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية.

وبحث المنفي وأعضاء الشبكة المتكونة من أحزاب، الجبهة الوطنية، العدالة والبناء، تجمع تكنوقراط ليبيا، التغيير، ليبيا النماء، العمل الوطني، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.