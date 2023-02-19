بن شرادة: لابد من تشكيل لجنة حوار لإنجاز المسار الدستوري

كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، سبب تعليق جلسة المجلس، المنعقدة اليوم.

بن شرادة، وفي تصريحات صحفية، أوضح أن السبب هو عدم موافقة المجلس على التعديل الدستوري الذي اقترحه مجلس النواب، وسيتم استكمال النقاش في جلسة الإثنين.

وأضاف بن شرادة، أن المجلسين استهلكا ولم يعد لهما شيئًا ليقدماه لليبيا.

وتابع: ”من الأفضل الذهاب للمادة 64 من الاتفاق السياسي التي تنص على تشكيل لجنة حوار على غرار لجنة 75 السابقة”.

وشدد على أن اللجنة تشرف على إخراج السلطة التنفيذية والقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.