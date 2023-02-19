أمن بنغازي: ضبط شخص في حالة سكر سرق معدات من موقع لإحدى الشركات في تيكة

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الأحد، أن قسم التحريات العامة” ضبط شخصًا في حالة سكر قام بسرقة معدات من موقع لإحدى الشركات بمنطقة تيكة.

وأضافت المديرية أنه معلومات وردت لقسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن أحد الأشخاص على متن مركبة آلية نوع داو لانوس اللون أبيض يقوم بسرقة معدات من إحدى الشركات بمنطقة تيكة.

وأكدت مديرية الأمن أن رئيس القسم العقيد أشرف الشلطامي أصدر تعليماته بسرعة انتقال أعضاء التحريات وضبط الشخص سالف الذكر.

وأشارت المديرية إلى أنه تم انطلاق أعضاء التحريات إلى منطقة تيكة وعند وصولهم تم مشاهدة الشخص المطلوب وعلى الفور تم ضبطه في حالة سُكر ظاهر.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أنه بتفتيش المركبة احترازيا تم العثور بحوزته على معدات منها آلة قص وآلة لحام وبعض الأشياء الأخرى.

وأوضحت أنه تم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه حين عودته لرشده تبين أنه يُدعى أ.ش.د من موالد 1989 واعترف بالسرقة وحيازة المخدرات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة العامة.