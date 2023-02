لاستكمال مناقشة التعديل الدستوري.. مجلس الدولة يعلق جلسته إلى الغد

علق المجلس الأعلى للدولة اليوم الأحد، جلسته المخصصة لنقاش التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب إلى جلسة الغد.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، أن الجلسة كانت مخصصة أيضا لبحث خارطة الطريق وكيفية عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية إلى حين إجراء الانتخابات.

وكان مجلس النواب قد أقر في جلسته الأخيرة التعديل الـ13 للإعلان الدستوري واعتباره القاعدة الدستورية للمرحلة القادمة وذلك بإجماع النواب الحاضرين، بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وفي تعليقه على التعديل الدستوري، قال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، إن كثيرا من أعضاء المجلس الأعلى لم يكونوا على علم بالتعديل الدستوري الـ13، وأن لديهم حق الرد بعد مناقشة النسخة النهائية المحالة من مجلس النواب.

يشار إلى أن المجلس الوطني الانتقالي السابق أصدر في أغسطس 2011 الإعلان الدستوري واعتباره الوثيقة الحاكمة في البلاد، إلى حين صدور الدستور من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والاستفتاء عليه من الشعب الليبي.

المصدر: المجلس الأعلى للدولة + قناة ليبيا الأحرار

