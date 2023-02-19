الدبيبة يشكر النائب العام عقب الإفراج عن الموقوف عبدالله منصور

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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد، الشكر للنائب العام عقب الإفراج عن الموقوف عبدالله منصور.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”لم تكن فبراير إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم”.

وأضاف رئيس الحكومة :”لذلك أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للافراج عن الموقوف عبدالله منصور”.

ودعا الدبيبة كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان فالمواطن واحد كما هو الوطن.

وشغل عبدالله منصور، إبان حكم النظام السابق، رئاسة جهاز الأمن الداخلي، إضافة إلى مهمة الإشراف على التلفزيون والإذاعة الرسميين.

لجأ في 2011 عقب الأحداث التي اندلعت في فبراير إلى النيجر إلا أنها سلمته في وقت لاحق بعد إخلاله بشروط اللجوء حسب قولها.